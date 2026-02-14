元TOKIO松岡昌宏「いなかったらこの世界入ってない」芸能界入るきっかけとなったグループとは 憧れメンバーも明かす
【モデルプレス＝2026/02/14】元TOKIOの松岡昌宏が、12日に配信された俳優の小沢仁志のYouTubeチャンネルに出演。芸能界に入ったきっかけを明かした。
【写真】元TOKIO、芸能界に入るきっかけとなった先輩メンバー
この日のトークで小沢が「光GENJIってすげえなって。あんまり見なかった俺ですら『すごい』って思った」と話すと、松岡は「自分、光GENJIがいなかったらこの世界入ってないですもん」と告白。「『光GENJIに入りたい』って言って入った」と芸能界を目指したきっかけを明かした。
また、どのメンバーに憧れがあったのかを聞かれると「自分は佐藤アツヒロ先輩ですね」と名前を挙げた松岡。「1番年下のお二人の。自分の3つ上の先輩で」と付け加え、光GENJIは「光」と「GENJI」に分かれていることから「GENJIの方ですね」と説明していた。（modelpress編集部）
◆松岡昌宏、芸能界に入ったきっかけ
◆松岡昌宏、憧れのメンバーは？
