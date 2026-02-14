木村文乃、バレンタイン菓子作りの様子公開「焦がしました」報告に「それでも美味しそう」「チャーミングで素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/02/14】女優の木村文乃が2月13日までに、自身のThreadsを更新。バレンタイン菓子作りの様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】1児の母・38歳女優「焦がしました」バレンタイン用の手作りブラウニー
木村は「思うところあったのと体調も回復して時間があったので再度作ってみてるんだけど…」とつづり、ホワイトチョコやピンクのものなど、さまざまな色のチョコレートを上に乗せて焼く直前のブラウニーと思われる菓子生地を投稿。次の投稿では、乗せられたチョコが溶けつつある様子の写真を公開し「ちょ、おまっ溶けるんか」と驚きがあった様子でつづった。その後最後の投稿では「サバゲー後の迷彩服（訳：焦がしました）」と、ユーモラスにつづり、チョコレート部分がサバイバルゲームの後に土で汚れたような煤けた焼け方になってしまった写真を公開している。
この投稿に「チャーミングで素敵」「それでも美味しそう」「旦那様それでも喜びますよ」「愛情たっぷりだから無問題」「いい匂いしてきそう」などと反響が集まっている。木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
