今着るなら黒より“こっち”かも！【ハニーズ】おしゃれ見え100点♡「グレー色カーデ」

洋服はつい黒ばかり選んでしまいがち……。そんな大人女性におすすめしたいのが、黒より柔らかな印象のグレー。春夏のトレンドカラーをひと足早く取り入れて、おしゃれ見えを目指してみては？ 今回は、おしゃれなレイヤードを楽しめるセットアイテムと、即戦力になりつつ春先まで重宝しそうなカーディガンを【ハニーズ】からピックアップします。

簡単に旬の着こなしが完成するキャミソール付き

【ハニーズ】「裾レースキャミ付カーデ」\2,980（税込）

薄手のカーディガンと、裾にレースの付いたキャミソールがセットになったこちら。コーデに悩まずともセットで着るだけで、旬のレイヤードを楽しめます。レース部分が目を引くものの、グレーなら甘くなりすぎず大人も着こなしやすそうです。カーデとキャミを別々に着られるお得感も嬉しいところ。

高見えするツイード調の編み地

【GLACIER lusso】「ツイード風クルーカーデ」\4,980（税込）

ハニーズの大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から登場したのは、上品なツイード調のカーディガン。高級感のある編み地やゴールドカラーのボタンが華やかです。グレーに白がミックスされたカラーで、シックになりすぎないのが高ポイント。きれいめのパンツやスカートはもちろん、カジュアルなジーンズとも好相性です。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M