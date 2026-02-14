UHB北海道文化放送の柴田祐里菜アナウンサー(26)が13日、自身のインスタグラムを更新。“デカすぎる"チョコレートを購入にしたことを報告した。



【写真】チョコにも負けない甘～い笑顔

「2月14日はバレンタインデー」と投稿。「大切な人に感謝の気持ちを伝える日！皆さん、いつもありがとうございます」と記し、「小さい頃は、手作りのチョコをお父さんに渡してたりしてたな～(少し失敗した友だちに渡せないチョコをあげたりして…笑)」と子ども時代を振り返った。



続けて「私もチョコが大好きなので、ご褒美にBIGサイズのチョコを買っちゃいました！笑」とつづり、ショッピングカートに抱えきれないほどの大きいチョコレートの箱が入った写真などを掲載。「食べ過ぎないように気をつけないと…」とした。



フォロワーからは「チョコ箱でかすぎです」、「チョコでかっ」、「いっぱい買ったねー」、「チョコレートと変わらぬ甘い笑顔ありがとうございます」などの声が寄せられた。



柴田アナは1999年9月3日生まれ、26歳。大阪府出身。大阪府立大学卒業後、2023年にUHB北海道文化放送に入社した。父が近鉄、日本ハム、阪神、ダイエーで投手としてプレーした柴田佳主也氏。2021年には兵庫県のUHF局・サンテレビのマスコットガールも務めた。



（よろず～ニュース編集部）