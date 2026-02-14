白毛のアイドルホース候補の走りに、ＳＮＳ上では様々な反応が起こっている。

同じく白毛で多くのファンに愛されたソダシの半妹マルガ（栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）は、武豊騎手とのコンビで１４日の東京１１Ｒ・クイーンＣ・Ｇ３（芝１６００メートル）に出走。５番人気で３番枠からスタートし中団から進めたが、最後の直線で前との差を詰められず、７着に終わった。

昨年７月の函館で芝１８００メートルの２歳コースレコード（１分４８秒１）を記録してデビューＶ。重賞初挑戦だったアルテミスＳは５着に敗れたが、前走・つわぶき賞は、後方から上がり最速３３秒５の末脚で３着に入っていた。

１着は２番人気でクリストフ・ルメール騎手が騎乗のドリームコア（牝３歳・美浦・萩原清厩舎、父キズナ）で、勝ちタイムは１分３２秒６。２着は１１番人気のジッピーチューン（北村友一騎手）、３着は７番人気のヒズマスターピース（佐々木大輔騎手）だった。

偉大な姉は阪神ＪＦ、桜花賞、ヴィクトリアＭとＧ１・３勝。それを考えるともどかしい成績が続くが、ＳＮＳ上では「残念ながら撃沈」「ちょっと重賞は厳しいかな」「マルガと豊さんお疲れさまでした」「調教終わってたしやっぱりダメか」「美しいという言葉がよく似合う」「また次頑張ろう 新馬戦の内容は間違いないので」「色々やり直しかなクラシックなんて当然無理だし」「マルガさんはマルガさんなんだから適正でゆっくりやってけばいいんだよ〜」などのコメントが寄せられた。