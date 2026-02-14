演歌歌手の木村徹二が１４日、東京・日本橋三井ホールで「木村徹二 ＬＩＶＥ３ワン完売！皆さまのおかげですＳＰ〜アイアンファミリーバレンタインに再集結〜」を行った。

昨年１１月に同会場で行われた「木村徹二 ＬＩＶＥ３」の追加公演。１１日に発売されたばかりの新曲「風神雷神」の初披露を含め全２４曲を披露した。

新曲のジャケット写真でも使用されている風神をイメージした衣装で登場した木村は「自分の歌だけに集中をしないで、お客さんと一緒に楽しむ時間が心の余裕で増えてきた」とコメント。

この日はバレンタインデーということもあり、特別なセットリストを用意。カバーコーナーで「恋」がタイトルにつく曲を３曲歌った。「何か一個テーマを持っていつも選んでいるんですけど、今回はバレンタインにかけて選んだ」と理由を明かした。

幼少期のバレンタインデーエピソードを問われると一番最初にチョコレートをもらったという小学生時代の思い出を回顧。玄関にある宅配ボックスの中にチョコレートが入っていたようだが、「それに気付いたのは３月１４日だった」と告白。「当然食べれない状態だったので、その日のうちに（チョコレートを）買ってお返しはしたんですけど、『おいしかったよ』と。それが初めて女の子についたウソでした」と懐かしそうに振り返った。