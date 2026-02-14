巨人・山崎伊織投手（２７）が１４日、那覇キャンプ初日にライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。今季初めて打者と対決し、２セットに分けて打者のべ１０人、計３２球で安打性１、３奪三振と順調な調整ぶりを示した。

カウント１―１からのスタートで、三振を奪ったのは大城卓三、坂本勇人、新外国人ダルベックの３人。直球主体でグイグイ押し「そんなに悪くなかった」と冷静に分析した。その上で「僕は全部の球種で勝負しないと勝てないので。真っすぐを伸ばしつつ他の部分も精度を高めないといけない。やることはいっぱいです」とさらに先を見た。

「もっともっと精度を」など、この日「もっと」という言葉を４回発した右腕。常に進化を求め「１年通して高いパフォーマンスができるように、チームに１勝でも多く（貢献）できるように、頑張りたい」と向上心が尽きることはない。投球を見つめた阿慎之助監督も「しっかり準備してくれたんだなっていうのは見えたので。これを持続してほしいなと思います」と期待を込めた。

昨季はチームトップ＆自己最多１１勝をマークし、１人で貯金７をつくって一気にエース格へと成長した。宮崎での１次キャンプ後には「沖縄に行ってもっと磨いて、１年間戦い抜ける土台をつくっていきたい」と語っていた。