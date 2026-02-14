◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート 男子シングル フリー(大会8日目/現地13日)

銀メダルを獲得した鍵山優真選手が、競技にかけていた思いを明かしました。

ショートプログラム2位だった鍵山選手は逆転優勝をかけて臨んだフリーの序盤、4回転フリップで転倒。フリー176.99点、トータル280.06点で暫定2位となりミハイル・シャイドロフ選手まで届かず、笑顔はありませんでした。

それでも順位決定後は、銅メダルとなった佐藤駿選手と笑顔でハグする様子を見せました。

鍵山選手は会見で、「このオリンピックは楽しみたいという気持ちだけで過ごしていた」とコメント。「もちろんいい結果やいいパフォーマンスを目指してここまで頑張ってきたが、このオリンピック(の場)に立てることだけでも誇り」と続け、4年に1度の舞台を楽しんだことがメダル獲得へつながったと明かします。

「今日のフリーは緊張でミスが出てしまう部分もあったが、しっかりと攻めた構成に最後まで挑戦したことが、自分にとって大きな意味がある」と、逆転での金メダルへ難度の高い演技にチャレンジしたことを誇りました。

「『楽しんだもん勝ち』だと思う」とこのオリンピックを最大限に楽しんだ鍵山選手。その姿勢が結実し、団体と合わせ2つのメダル獲得となりました。