サッカー日本代表の森保一監督（57）が14日、イングランド・プレミアリーグで左足を負傷したリバプールの日本代表MF遠藤航（33）について言及。主将の長期離脱を覚悟の上で、チーム一丸で戦って行くことを強調した。

町田―水戸戦を視察後、試合会場で取材対応。遠藤について「（詳細は）入っていないです。精密検査をするということで、それから連絡が入っていないので、詳しいことはここではお話できないが、長期離脱することは映像を見ていても分かると思う」と沈痛な表情で話した。

その上で「W杯で注目度が上がっているのでケガがよりフォーカスされているけど、毎回の活動でもケガのある中でベストを尽くして戦ってきた。選手たちには早く治ってもらいたいという願いを持ちながら、今いる選手たちで戦っていければ。ピンチかもしれないけど、ピンチをチャンスにこれまでも変えて来られたと思う」と強調した。

遠藤は今季リーグ戦初先発となった11日のサンダーランド戦の後半17分の守備で左足を強くひねり、担架で運ばれて途中交代。リバプールのスロット監督は13日の会見で「足のケガ。まだいくつか検査しなければならないが、かなり長い間離脱することは明らか」と話していた。

近年の森保ジャパンでは主将を担ってきた中盤の要。精神的支柱としての存在感も絶大だが「航（遠藤）がキャプテンとして、北中米のワールドカップに向けてはチームを引っ張ってくれていたし、そういった意味では、まだどうなるか分からないけど痛い部分はあるけど、航がいなかった時もチームで戦って来られていた。（遠藤以外で）キャプテンをやってくれた選手たちがチームを引っ張ってくれていた。多くの選手にキャプテンマークを付けてもらいながら、これまでも活動してきていたので。そこはチームでカバーしていけるように、選手たちが準備をしてくれていると思う」と前を向いた。