一瞬の隙に、まさかの行動。さらば青春の光の森田哲矢が2月13日、「パーラーカチ盛りABEMA店」に出演し、相方・東ブクロのチップを堂々と懐に入れる場面があった。

【映像】カジノでやったらヤバい！犯行の現場

この日は、パチンコ実戦の展開を当てる企画「読み王」を実施。森田と東ブクロのほか、レギュラーメンバーである見取り図の盛山晋太郎、アジア最大のポーカーイベントでの優勝経験もあるマテンロウのアントニーが参加した。実戦人は第2代BreakingDownライト級王者の細川一颯と、北関東最強暴走族の元総長でキングオブアウトサイダーの異名を持つ格闘家の吉永啓之輔。実戦店舗はマルハン上小田井駅前店で、2人はビスティの「e東京喰種」に着席した。

そんな中で出された第1問、前回の同企画でチャンピオンに輝いた東ブクロはAにチップ3枚、森田、盛山、アントニーはBにそれぞれ10枚、19枚、6枚をベットした。正解はB。勝者たちが喜びながらチップを受け取る中、ここで森田が愚行に走った。なんと、予想を外した東ブクロのチップ3枚をネコババ。これに盛山が「お前…」と気付くと、東ブクロも「もうええって！」と森田の肩を激しく叩いた。だが、当の森田は「なんで気付いたの？」と悪びれもせずにひと言。進行役が「気付かなかった。怖すぎる」と呆れると、「たぶん、ラスベガスだったら…」とケタケタと笑った。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）