ある日の散歩中、夕方のチャイムに合わせて遠吠えを始めた柴犬。しかしその鳴き声は、飼い主さんが『遠吠え下手くそ選手権一位取れそう』というほど特徴的なものだったため、大きな話題となりました。

「外から聞こえてきたら『誰か襲われてるんか？』と勘違いしそう」「絶叫やんｗｗ」と評判で60万回以上再生されています。

【動画：『遠吠え下手くそ選手権一位』夕方にチャイムを聞いた犬→予想と違いすぎる『鳴き声』】

遠吠えを始めた柴犬

今回ご紹介するのは、TikTokアカウント『alb_1023』へ投稿された、遠吠えする柴犬「凜（りん）ちゃん」の様子です。飼い主さんと夕方の散歩中、チャイムの音を聴いた柴犬が、それに合わせて遠吠えを始めたとのこと。

ところが、その遠吠えは一般的にイメージされる「ウオーン」などというような鳴き声ではなく、怒っているような、絶叫のような鳴き声でした。まるでチャイムに負けじと叫んでいるかのようだったとか。

遠吠え下手くそ選手権一位？

一癖も二癖もある特徴的な鳴き声に、飼い主さんも思わず、「遠吠え下手くそ選手権一位取れそう」とつっこんでしまうほど。それでも凜ちゃん本人は臆することなく、チャイムに合わせて吠え続けていたのだそうです。

チャイムのような音に合わせて犬が遠吠えをするのは、その音が縄張りを主張したり仲間への呼びかけや返事といった本能を呼び覚ますからなのだとか。凜ちゃんもチャイムに負けじと、自分の存在を一生懸命アピールしていたのでしょう。

たまには成功することも

こんな風に遠吠えが苦手な凜ちゃんですが、時には成功することもあるのだそう。でもコツをつかんだかと思ったら、次の時にはまた元の鳴き声に戻っていたらしく、上達具合は一進一退なのだといいます。

それでも、伸び伸びと好きなだけ好きなように遠吠えしている凜ちゃんと、それを温かく見守る飼い主さんの仲の良い姿を見ていると、楽しくもあり微笑ましくもあり、ほっこり温かい気持ちになりました。

この投稿へは「朝起きたくなくて叫んでる私で草」「顔見たら可愛いんやけど、暗いところとか山には居ないで欲しい」「遠吠えってより雄叫びじゃないですか笑」「びっくりした時のウチのおばあちゃんに似てる」など、まるで雄叫びのような珍しすぎる遠吠えに驚いた視聴者から、たくさんのコメントと7万件以上のいいねが届けられています。

TikTokアカウント『alb_1023』では、いろんな曲に合わせて遠吠えを披露してくれる凜ちゃんの、まるで断末魔のようだという失敗例や見事に成功した時の様子など、あまりの微笑ましさに応援したくなる可愛い姿が公開されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「alb_1023」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。