「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート男子・フリー」（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

男子フリーが行われ、五輪初出場の佐藤駿（２２）＝エームサービス・明大＝はフリー１８６・２０点、合計２７４・９０点をマーク。銅メダルを獲得した。

スーパースターの演技に胸焦がれたあの日から目指し続けた大舞台で、佐藤はメダルを手にした。羽生結弦さんを追いかけ、何年もただまっすぐに追いかけてきた夢は、ミラノでかなった。

５歳の時、羽生さんと同じ「アイスリンク仙台」でスケートを始めた。佐藤は「小さい頃、同じリンクで練習とかもしていた。すごく優しくしてくれた」と、羽生さんとの日々を振り返る。「羽生さんの演技はすごく心に残っている。自分も見ている人に勇気を与えられる、感動を与えるスケーターがしたい」と憧れの人を手本に走り続けてきた。

羽生さんにもらったペンダントは宝物だった。世界大会に出場するときも、ティッシュケースに入れていつも持ち歩く。「失くしたらアレなので…、しっかりとしまって。試合の時には持っています」と笑う。お守り代わりのペンダントが、佐藤の背中を押した。

五輪を目指したのは、１４年ソチ五輪で金メダルを獲得した羽生さんのＳＰを見たことがきっかけ。今でも、試合には羽生さんの現役時代の動画を見てから臨むのがルーティンとなっている。

今大会も、羽生さんの「ＳＥＩＭＥＩ」を見てからリンクに飛び出した。ＳＰ前は見られなかったといい「それが良くなかったのかな」とおどける。追い続けてきた背中に、少し近づいた気がした。