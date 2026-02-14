「ボクシング・ＩＢＦ世界スーパーバンタム級挑戦者決定戦」（１５日、住吉スポーツセンター）

公式計量が大阪市住吉区の六島ジムで行われ、元ＩＢＦ世界バンタム級王者で同級８位の西田凌佑（２９）＝六島＝がリミットちょうどの５５・３キロ、同級４位のブライアン・メルカド（３０）＝メキシコ＝は４００グラムアンダーの５４・９キロでともに一発クリアした。

昨年６月の中谷潤人とのＷＢＣ・ＩＢＦ世界バンタム級統一戦で右肩を負傷し、６回終了時の棄権で初黒星を喫した西田の再起戦。階級をスーパーバンタム級に上げての初戦となる。バンタム級から体重上限が約１・８キロ上がったことにより、過酷を極めた減量は幾分か緩和された。「最後まで勝つための練習をすることができた。（前回までは）どうしても体重のことばかり考えて体重を落とす練習になっていた。今のところいい感じです」と自信を見せた。

相手のメルカドは３２勝（２６ＫＯ）１敗と高いＫＯ率を誇る。初めて対面し「思ったよりも大きい印象。中でも外でも戦える練習はしてきたので、あとはやってみてどっちがいいと感じるか。一番重要なのは距離」と攻略のイメージはできている。

「デストロイヤー」の異名を持つメルカドも今回のチャンスに燃えている。これまでサウスポーとは４度対戦して全てＫＯ勝ちしていると豪語し、「体調はかなりいい。とても強い相手だが、僕たちも世界王者になるために練習を積み重ねてきた」と熱戦を予告した。

なお、使用するグローブは西田が日本製ウイニング、メルカドはメキシコ製レイジェスの８オンスに決まった。ＩＢＦ独自ルールの当日計量は１５日８時に行われる予定。試合はＵ−ＮＥＸＴでライブ配信される。