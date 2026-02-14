第５８回青梅マラソン（報知新聞社主催）は１５日、東京・青梅市の日本陸連公認コースで開かれる。３０キロの部で１万２５００人、１０キロの部で４０００人の計１万６５００人がエントリーした。１０キロは午前９時３０分、３０キロは同１１時３０分に号砲する。

１４日は住友金属鉱山アリーナで開会式が行われ、帝京大時代に箱根駅伝出走経験のあるランニング×コメディ系ＹｏｕＴｕｂｅｒのたむじょーが開会式に出席。その後に行われた抽選会にも参加し、会場を盛り上げた。

レースはゲストランナーとして１０キロの部に出場。今年は青学大ＯＢの若林宏樹さんと出走する。「もう雲の上の存在なので。山とマラソンですごいタイムを残されている方と一緒に走れるのが楽しみ。箱根駅伝パワーで盛り上げたい」と意気込んだ。

昨年の出走経験を踏まえ、「最初の５キロが上りで、後半の５キロが下り。徐々にペースを上げていければいい走りができると思う」と分析する。「タフなコースなので走り終わったあとの達成感が素晴らしいものになる。みなさん笑顔でゴールして行きましょう！」と恒例のポーズで締め、明日のレースを待ちわびた。