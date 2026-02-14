宝塚歌劇団花組公演「蒼月抄−平家終焉の契り−／ＥＬ ＤＥＳＥＯ」が１４日、兵庫・宝塚大劇場で初日を迎えた。

「蒼月抄」は平家の滅亡を描いた作品で、トップスターの永久輝せあは平知盛役。歌舞伎の演目などでもよく知られた人物だが、今回は妻子や一族への思いを丁寧に描いた。

元々、日本物に強い雪組育ちの永久輝。事前の取材会で「所作の一つひとつにこだわって、役を作っていきたい」と語っていたが、何気ない動きの一つにまで、神経が行き届いていた。また花組を率いる永久輝と平家の大将・知盛。「人を率いる難しさや、決定していくことへの不安感なども通じるものがある」と役作りの一端をのぞかせていた。ショーはラテンで、タンゴやボサノバなど耳なじみのある曲で永久輝は舞台狭しと歌い踊った。

今公演から、星組から組替えになった極美慎が、花組生として大劇場デビュー。聖乃あすかと同期で、今回は荒々しい武将・教経を極美が、貴族的雰囲気を持つ重衡を聖乃と、それぞれの魅力を引き出す配役となった。ショーでは２人のシーンも多く、見応えのあるものに。またフィナーレでは２人とも大きな羽根を背負い、大階段を降りた。

３月２９日まで。東京公演は４月１８日〜５月３１日。