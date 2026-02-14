桜井日奈子「初めて役で腹筋割りました」鍛え上げた美腹筋に反響続々「努力の賜物」「へそピアス似合ってる」
【モデルプレス＝2026/02/14】女優の桜井日奈子が2月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。Snow Manの目黒蓮が主演を務める実写映画「SAKAMOTO DAYS」（4月29日公開）の出演に向けて鍛え上げた腹筋を披露し、反響が寄せられている。
【写真】28歳美人女優「努力の賜物」鍛え上げられた美腹筋
桜井は、「映画『SAKAMOTO DAYS』帯黒役で参加させていただきます 初めて役で腹筋割りました 4月29日の公開をお楽しみに」と報告し、武闘派殺し屋で空手の達人・帯黒役を演じる同作のオフショットを投稿。鮮やかな赤のベアトップにストライプ柄のジャケットを羽織り、レザー調のタイトなパンツを合わせたクールなスタイルを披露した。さらに首元には黒のチョーカーを合わせ、役作りのために徹底して鍛え上げた美しく割れた腹筋を堂々と見せている。
この投稿には「努力の賜物」「ビジュがかっこよすぎる」「へそピアス似合ってる」「戦う体に仕上がってる」「可愛いからカッコいいの振れ幅がすごい」「惚れる」「ストイックな役作りに尊敬」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
