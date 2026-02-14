カフェモロゾフの春限定♡いちご尽くしスイーツが登場

全国のカフェモロゾフにて、春限定の華やかなスイーツメニューが登場します。旬の春いちごを主役に、キウイフルーツやカスタードプリンなどを組み合わせた、彩り豊かなラインアップ。心ときめく見た目とやさしい甘さで、ほっとひと息つける春のティータイムを演出します♡販売は2026年2月15日（日）から5月17日（日）までの期間限定です。

春いちごの華やかミルクレープ

春いちごとキウイフルーツのミルクレープとお飲物



価格：1,496円（税込）

ほんのりラム酒が香るカスタードクリームに、軽やかなホイップクリーム、甘酸っぱい春いちごと爽やかなキウイフルーツを重ねたミルクレープ。

フルーツの彩りと層の美しさが目を引く一品です。ドリンクとともに、優雅なカフェタイムを楽しめます。

ウィキッド 永遠の約束×パパブブレ♡限定キャンディ登場

人気スイーツを一皿で満喫

期間限定デザートプレートとお飲物



価格：1,452円（税込）

旬のいちごを使ったミニパフェに、カスタードプリン（ミニ）、デンマーククリームチーズケーキを盛り合わせた贅沢なワンプレート。

練乳やいちごソース、クッキーがアクセントになり、さまざまな味わいを少しずつ楽しめるのが魅力です。

旬いちごの贅沢プリンパフェ

春いちごのカスタードプリンパフェ



単品 価格：1,430円（税込）／ドリンク付き（コーヒーまたは紅茶） 価格：価格：1,760円（税込）

カスタードプリン（ミニ）とバニラアイスクリーム、オレンジゼリー、旬のいちごを合わせた期間限定パフェ。さっぱりとしたゼリーと濃厚プリンのバランスが絶妙です。

その日の気分に合わせて、ドリンクセットも選べます♪

販売期間：2026年2月15日（日）～2026年5月17日（日）

※一部店舗でお取扱いがない場合がございます。店舗により価格・仕様が異なる場合がございます。

春のご褒美時間をカフェモロゾフで

甘酸っぱい春いちごをたっぷり味わえる、カフェモロゾフの期間限定メニュー。見た目にも華やかなスイーツは、友人とのおしゃべりタイムや自分へのご褒美にもぴったりです♡

春ならではの特別な味わいを、ぜひ店頭で楽しんでみてください。