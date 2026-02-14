「初は山田涼介だと思ってた」「天才アイドル」山田涼介、ソロドーム公演を発表！ 「誇らしいです!!」
Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは2月14日、自身のInstagramを更新。STARTO ENTERTAINMENT初のソロドーム公演の開催を発表しました。
この投稿にコメントでは「事務所初のソロドームツアー おめでとう御座います」「かっこよくて誇らしいです!!!」「最高のプレゼントありがとう」「誇らしいよ」「ソロドーム初は山田涼介だと思ってた」「ソロドームは強すぎ」「やっぱり山田涼介は天才アイドル」「事務所初ドームおめでとう」と歓喜の声が続々と寄せられています。
「ソロドーム初は山田涼介だと思ってた」山田さんは「Ryosuke Yamadaとして ドームツアーが決定いたしました！！」と報告し、1枚の写真を投稿。「嬉しいです。。日頃応援してくださっているファンの皆様がいてくれて叶ったツアーです。ドームにソロで立つ日が来るなんて、、、」とSTARTO ENTERTAINMENT初のソロドーム公演を実現した心境をつづり、「必ず幸せにします。この瞬間を一緒に過ごしましょう。ドームで待ってます。素敵なValentineを、、」とファンに向けてのメッセージを続けました。
2025年に初のアリーナツアーを完走2024年12月からソロ活動を開始し、昨年4月から6月にかけては、ソロとして初の全国6都市を巡るアリーナツアーを完走した山田さん。初のソロドームツアーは6月に大阪・京セラドームでの大阪公演、7月に東京ドームでの東京公演の2会場4公演が発表されています。
(文:福島 ゆき)