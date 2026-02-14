日常の小さな幸せが、多くの人の心を“ニコニコ”に

高度経済成長期のマイカーブームとともに激増したドライブインは、現在ではその役割を「道の駅」やサービスエリアに譲り、全国で200店舗程度にまで減少していると言われています。

その一方、現存するドライブインは、素朴ながらも温かみのある料理や独自のサービスによって、多くのファンから根強く支持されているのです。

【動画】めちゃ美味しそう！ これが「ニコニコドライブイン」の「名物アジフライ」です！ 動画で見る

木更津から館山方面へと向かう、国道127号線にある「ニコニコドライブイン」は、地元の人々から愛されている“昭和のドライブイン”。日本のお母さんたちが作る料理の数々は、ほっとする味わいとお財布にやさしい価格を魅力としています。

この日は、最寄りにある「総丘カントリー倶楽部」でのスルーラウンドを終え、グーグーと鳴るお腹とともに立ち寄ってみました。

駐車スペースは店の目の前に加えて、そのすぐ脇にも広々と確保されているので、大型車でも大型トラックでも、バイク仲間とのツーリングでもストレスなく停められるはずです。

“昭和感”あふれるレトロな看板は、錆びてしまった部分と塗り直した部分（それも昔のことっぽい）が、いい感じのグラデーションになっています。また、往年の「たばこ屋さん」コーナーには、昭和のゆるキャラぽい置物が並んでいて、なんとも味わい深い空間になっていました。

暖簾をくぐり、ちょっと重たい引き戸を開けると、活気のある声や厨房から漏れる音が聞こえてきました。ほぼ満席の店内は、薄っぺらなテーブルやパイプ椅子、畳が敷かれた小上がりなど、まさに昭和の食堂そのものです。

メニューは、麺類や丼もの、フライ系など目白押し。片隅に掲げられていた黒板には、その日のオススメとなる鮮魚系のメニューも書かれていました。

ここで注目は、お財布にやさしく、毎日でも通いたくなる価格です。

たとえば「ラーメン」は500円、「あじフライ」や「いかフライ」は420円（！）。この店では高価格帯になる「五目そば（730円）」や「天丼（670円）」でも割安感があります。

店内を忙しく駆け回るお母さんをおそるおそる呼び止めて、この店のファンが事前にオススメしてくれていた、「ラーメン」＋「あじフライ」をオーダーしてみました。

実は「フライ盛合せ（680円）」＋「ライス（200円）」＋「味噌汁（50円）」にも惹かれていたのですが、こういう時は先達のオススメに従う方が吉です。

ふと厨房を覗いてみると、揃いの割烹着に身を包んだ、日本のお母さんたちの姿が目に入ってきました。その動きは、てんやわんやとしているようで、「まぁ、いつものことだし」という“こなれ感”があります。

そうこうしているうちに、まずは「ラーメン」から着丼。

いわゆるご当地ラーメンの“竹岡式ラーメン”なのですが、やさしい味わいのスープやつるっつるの麺、とろとろだけど食べ応えもあるチャーシュー、麺やチャーシューと絡みあう岩のりがたまりません。

続いて着丼した「あじフライ」は、小ぶりながらも厚みがあり、サックサクの揚げ加減もイイ感じ。

付け合わせのポテトサラダとキャベツの千切りが、一皿としての完成度を高めています。

そして、終始ガヤガヤと賑やかだった店内は、14時の閉店間際になるとカーテンが閉められ、少しずつ落ち着きを取り戻していきました。

その様子は、親戚一同が集まり、皆が帰った後のおばあちゃんちのようでもありました。

美味しいものを安くいただく……そんな日常の小さな幸せを提供している「ニコニコドライブイン」は、多くの人の心をニコニコにしています。