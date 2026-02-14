写真集『elles』出版記念イベント開催へ　回里純子・森岡督行・鈴木芳雄がクロストーク

イベント「写真集『elles』出版記念 回里純子・森岡督行・鈴木芳雄 クロストーク」が2026年3月4日（水）にオシロ株式会社・表参道オフィスにて開催される。

【写真】写真集『elles』書影を見る

美術ジャーナリスト・鈴木芳雄とともにアートを楽しむコミュニティ「ビジュツヘンシュウブ。」のメンバーであり写真家の回里純子のユニット＝Jeanne（ジャンヌ）の写真集『elles』。本書出版を記念し、回里と親交の深い森岡督行、鈴木芳雄によるクロストークが開催決定。

『elles』は2023年から約2年のうちにインタビューした45のエピソードをもとに、写真と詩で構成した、現代女性の多様な内面と外面を捉えた写真集。タイトルの「elles」はフランス語で「彼女たち」を意味し、さまざまな背景、働き方、感情を持つ女性たちの日常と、人生のターニングポイントに焦点を当て、そこから導き出す問いについて考察する内容となっている。

イベントでは写真集のコンセプト＝人生のターニングポイントを柱に、作品作りにまつわるお話や今後の活動についてトークが展開予定。なお本イベントへの参加には「ビジュツヘンシュウブ。」月額のメンバーシップへの登録が必要（一般 月額3,850円、U25・学芸員 月額1,650円）。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）