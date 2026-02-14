名作RPG「Wizardry」（ドリコム）とイラストレーター・くまみねによるキャラクター「仕事猫」のコラボポップアップショップ『Wizardry SHOP ～仕事猫の《迷宮》出張所～』が2月20日～3月15日の間、書泉ブックタワーおよび書泉グランデにて開催される。

【画像】Wizardryと「仕事猫」のコラボポップアップショップ開催

仕事猫とのコラボグッズのほか、「Wizardry」および3DダンジョンRPG『Wizardry Variants Daphne（ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ）』の新作グッズも先行発売される。

今回のポップアップショップでは、冒険者なら誰もが経験した「あるあるの瞬間」を、仕事猫がシュールでかわいらしく再現。面白くも可愛くも、普段使いできるグッズラインナップを多数取り揃える。おなじみ「Wizardry」ロゴをあしらった新作グッズや、シリーズ最新作である3DダンジョンRPG『Wizardry Variants Daphne』の冒険者グッズも本イベントで先行販売。店舗別の限定購入特典も決定。ポップアップショップ開催期間中、対象商品を税込2,000円お買い上げごとに、フレーバーテキスト付き描き下ろしキャラクターカードがランダムで1枚プレゼントされる。

■「Wizardry」×「仕事猫」コラボグッズ・アクリルスタンド（8種）各\1,320（税込）・アクリルお守り（5種）各\880（税込）・アクリルコースター（5種）各\880（税込）・トレーディング缶バッジ（8種）各\550（税込）・クリアファイル\660（税込）・Tシャツ（2種）各\4,950（税込）・トートバッグ\3,300（税込）・マフラータオル\3,300（税込）

■「Wizardry」グッズ・ロゴTシャツホワイトver.\3,850（税込）・ロゴトートバッグ\3,850（税込）・マッピング方眼ノート\1,650（税込）・ロゴマグカップ\3,300（税込）・ロゴアクリルキーホルダー\1,100（税込）・ロゴパーカーLサイズ\7,700（税込）

■『Wizardry Variants Daphne』グッズ・伝説の冒険者アクリルスタンドVol.3（8種）各\1,980（税込）・伝説の冒険者アクリルスタンドVol.1AnotherVer.（8種）各\1,980（税込）・伝説の冒険者アクリルスタンドVol.2（5種）各\1,980（税込）・キャラクターアクリルスタンド：ルルナーデ\1,980（税込）・BathPowder（2種）各\1,980（税込）・認識表メタルタグ：鉛等級\1,320（税込）

（文＝リアルサウンド ブック編集部）