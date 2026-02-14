町田は水戸にPK戦勝ち。GK谷は２本をストップした。写真：福冨倖希

　２人の日本代表GKが躍動した。

　J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第２節が２月14日に開催。町田GIONスタジアムでは町田と水戸が対戦し、90分を終えて２−２。PK戦を４−２で制したのは町田で、GK谷晃生は２本をストップした。
 
　エディオンピースウイング広島では広島と岡山が相まみえた。１−１で迎えたPK戦は５−４で広島に軍配。GK大迫敬介が１本をセーブしてみせた。

　堂々たる姿でゴールマウスに立つ。頼れる守護神が勝利に導く活躍を見せた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

