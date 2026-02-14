日本テレビ系「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」（土曜・午前１０時半）が１４日に放送され、俳優・小泉孝太郎がバレンタインデーの思い出を明かした。

同番組は小泉とタレントのヒロミがＭＣを務めるバラエティー番組。放送開始早々に小泉が「きょう、バレンタインデーなんです」と案内。ヒロミは「バレンタインデー、全然思い出ないな。オレ、男子校だったし。何にもない。男だけだから。全然つまんねぇな」と一蹴した。

逆に小泉に対して「あなた、もらったでしょ？」と質問。小泉は「いただきました」とちょっぴり申し訳なさそうに答えた。ヒロミは「学生時代？げた箱とかに入ってるの？」と深掘り。小泉は「そういうのもありました」と明かした。

すると小泉は「話していて思い出したんですけど…僕、電車通学だったんですね。２月１４日、金沢八景という色んな学校の人たちが集まる駅なんですね。そこでね、雪が降る中立っている女の子がいて…初めて会うんですよ。違う学校なんです」と話し始めた。これにヒロミは「くわ〜っ、聞いててイラついてくるね！」と割り込んだ。

「改札口に立っていて『すみません』と。チョコレートと手紙と『〇〇高校の者です。見かけてて…』と。でもたった１回だけなんですよ、１回だけ」と状況を説明した小泉。ヒロミは「お返事とかはしてないの？」と尋ねた。小泉は「いや、そういうの書いてなくて、ただ渡したくて…みたいな。でもその子、今でも鮮明に覚えています」と告白した。

これにヒロミは「その子だ！結婚するのは。今その子は独り身かもしれないじゃない」と決めつけるように提言し、カメラに向かって「連絡ください！」と呼びかけた。これには小泉も苦笑いだった。