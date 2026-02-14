第５８回青梅マラソン（報知新聞社ほか主催）は１５日、東京・青梅市で３０キロの部に１万２５００人、１０キロの部に４０００人が参加して行われる。レース前日の１４日、住友金属鉱山アリーナ青梅（青梅市総合体育館）で開会式や「ＡＯＳＹＮスペシャルトークショー」が開催された。昨年、男子３０キロの部で優勝した荒生実慧（あらお・まさと、２５）＝ＮＤソフト＝は、今年も参加。男子３０キロの部では伊藤国光氏（１９８５、８６年）以来、史上２人目の２連覇へ向けて「（連覇の意識は）少し頭にある。目指して頑張って行けたら」と意気込んだ。

昨年は１時間３０分５０秒を記録。「（今回の）目標タイムは９０分から９０分３０秒くらい。（昨年のタイムから）それ以上は目指していきたい」と掲げる。当日の最高気温は１６度ほどになる予報で、この時期としては暖かめ。直前まで山形・南陽市を拠点に活動しており、自身の膝下ほどの高さがある２０〜３０センチの積雪の中で走りこんできたことから「そっちに比べたら全然温かい。自分自身は寒いのが苦手なので暑い方がいいくらい」と自信をのぞかせた。