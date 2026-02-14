もやし1袋と粉だけで満腹！節約＆しゃっきり食感の『もやしチヂミ風』で家計応援
もやしだけで作れる、チヂミ風おかず。粉と合わせて焼くだけで、シャキシャキ食感が楽しい一枚に。ボリュームたっぷりで簡単、お財布にやさしいのに食卓の主役になれる節約レシピです！
『もやしのチヂミ風』のレシピ
材料（2人分）
もやし（根切りタイプ）……1袋（約250g）
〈A〉
ぬるま湯……大さじ3
鶏ガラスープの素（顆粒）……小さじ1/2
小麦粉……大さじ3
片栗粉……大さじ2
サラダ油……大さじ1
白いりごま……小さじ1/2
〈B〉
しょうゆ……大さじ1
酢……大さじ1/2
ごま油……小さじ1
作り方
（1）ボールに〈A〉を合わせ、小麦粉、片栗粉を加えて混ぜる。もやしを加えてさらに混ぜる。
（2）フライパンにサラダ油を中火で熱し、（1）を流し入れる。木べらで丸く形を整え、4〜5分焼いて上下を返し、さらに4〜5分焼く。食べやすく切って器に盛り、ごまをふる。〈B〉を混ぜて添え、つけていただく。
もやし一袋、あとは家にあるもので。シャキシャキ感とこんがり焼けた表面に、思わずにんまり。節約したい日の定番に、きっと加えたくなります！