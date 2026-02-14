もやし1袋と粉だけで満腹！節約＆しゃっきり食感の『もやしチヂミ風』で家計応援

もやしだけで作れる、チヂミ風おかず。粉と合わせて焼くだけで、シャキシャキ食感が楽しい一枚に。ボリュームたっぷりで簡単、お財布にやさしいのに食卓の主役になれる節約レシピです！

『もやしのチヂミ風』のレシピ

材料（2人分）

もやし（根切りタイプ）……1袋（約250g）

〈A〉 　
ぬるま湯……大さじ3 　
鶏ガラスープの素（顆粒）……小さじ1/2

小麦粉……大さじ3
片栗粉……大さじ2
サラダ油……大さじ1
白いりごま……小さじ1/2

〈B〉 　
しょうゆ……大さじ1 　
酢……大さじ1/2 　
ごま油……小さじ1

作り方

（1）ボールに〈A〉を合わせ、小麦粉、片栗粉を加えて混ぜる。もやしを加えてさらに混ぜる。

（2）フライパンにサラダ油を中火で熱し、（1）を流し入れる。木べらで丸く形を整え、4〜5分焼いて上下を返し、さらに4〜5分焼く。食べやすく切って器に盛り、ごまをふる。〈B〉を混ぜて添え、つけていただく。

もやし一袋、あとは家にあるもので。シャキシャキ感とこんがり焼けた表面に、思わずにんまり。節約したい日の定番に、きっと加えたくなります！

『オレンジページ』2026年2月2日号より）