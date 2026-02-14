島根の“特別指定選手”金山颯がB1デビュー初得点「島根の2番は自分だと言ってもらえるように」
2月14日、B1西地区の島根スサノオマジックに特別指定選手として加入した金山颯（尽誠学園高校3年）が、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦で初出場初得点をマークした。
島根県出身で島根スサノオマジックU15に所属していた経歴を持つ金山は、1月30日に島根へ加入。ホームのカミアリーナで行われた今節のシーホース三河戦からロスター入りした。
背番号2を背負う18歳に出番が来たのは、85－68と大勢が決まった第4クォーター残り38秒だった。トップでパスを受けると、味方のスクリーンを使いながら右45度へとボールを運びプルアップジャンパーを成功。身体がやや流れながらも2ポイントを決めきり、地元ファンの大歓声を一身に受けた。
［写真］＝B.LEAGUE
試合後、コート上でマイクを向けられた金山は、島根のトップチームでB1デビューを飾ったことへの感慨を口にしつつ、待望のデビューシーンについて「今まで自分が聞いた中で一番大きい歓声で…。チームメートの先輩方がこうやって点差を開けて出させてくれたので、そのなかでしっかりシュートを決めきることができてよかったと思います」と振り返った。
また、ファンに向けてメッセージを求められると、「島根の2番は自分だと言ってもらえるような選手になれるように頑張っていきたいと思います」と発言。アリーナにかけつけた地元ファンが沸く場面もあった。
今回の特別指定選手としての活動期間は3月5日まで。金山にとっては、成長した姿を地元でアピールする貴重な時間となりそうだ。
■試合結果
島根スサノオマジック 87－68 シーホース三河
島根｜18｜25｜30｜14｜＝87
三河｜17｜17｜16｜18｜＝68
