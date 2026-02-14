マンUのキャリック監督がプレミア月間最優秀監督賞を受賞! マンC&アーセナル撃破など就任から無敗
プレミアリーグは13日、1月度の月間最優秀監督賞を発表し、マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督が選ばれた。
キャリック監督は解任されたルベン・アモリム前監督の後任として、先月13日に就任。直後のマンチェスター・シティ戦(○2-0)、アーセナル戦(○3-2)と強豪相手に連勝を飾るなど、ここまで5試合無敗(4勝1分)と好スタートを切っている。
同賞はファン投票と専門家委員会の投票を合わせて選出され、キャリック監督は候補者だったノッティンガム・フォレストのショーン・ダイチ前監督、ボーンマスのアンドニ・イラオラ監督、チェルシーのリアム・ロシニアー監督を抑えての受賞となった。
