ワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースは13日（日本時間14日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設でバッテリー組がキャンプ初日を迎えた。

米メディア『カリフォルニア・ポスト』は、「キャリアの転機になり得る大きな変化がありそうな選手」と評して27歳のリバー・ライアン投手をピックアップ。筋力アップが奏功し、オールスター級の活躍を見せると期待を寄せた。

■3年目の飛躍に期待

『カリフォルニア・ポスト』のYouTubeチャンネルは同日、ジャック・ハリス記者とディラン・ヘルナンデス記者が今季のドジャースに関して議論を交わした。

ヘルナンデス記者は、メジャー3年目のライアンについて「30ポンド（約13.6kg）の筋肉をつけたって話だ。今年は全く違う投手になるんじゃないか。体格を劇的に変えた選手の話を聞くと、これは何かあるぞって思うよね。過去にもそういう例があったし、別人みたいにオールスター級の投手になる可能性だってある」と注目した。

また、ハリス記者も「もしそれが起きたら、全てが変わるね。ドジャースはこれまで『10月に全員健康ならOK』みたいな贅沢ができていたけれど、8月に2位まで落ちた昨季中盤の失速を見ただろう？。あの簡単なスケジュールでさえ危うかったんだから、レギュラーシーズンの162試合は大事だ。ライアンたちが成長すれば、スネルもゆっくり調整する余裕ができる」と賛同。若手の飛躍が鍵になると強調した。

現在27歳のライアンは、2024年に右肘を負傷。トミー・ジョン手術を受け、昨季はリハビリのためにシーズンを全休した。MLB公式サイトでも「故障からの復活が期待される有望選手15人」に選出されるなど、多数のメディアがブレイク候補に挙げている。ドジャース強力投手陣の中で、存在感を見せられるか。