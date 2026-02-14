タレントの北斗晶が13日に自身のアメブロを更新。会員制倉庫型スーパー『コストコ』の商品で準備した夕食を公開した。

この日、北斗は「仕事が溜まってしまってて…」「こんな時間のアップになってしまいました」と切り出し「パパとママがお仕事だったすーちゃん!!午後からは、ばーちゃんと一緒に行動」と孫・寿々ちゃんを預かっていたことを報告した。

続けて「夕食の買い物にコストコへ」と明かし、自身と寿々ちゃんの2ショットを公開。「ピースが指3本になっちゃう所がまだ2歳の可愛さです」とコメントした。

また『コストコ』で購入したブラウンマッシュルームを使い「良くアメリカに行った時に頼むマッシュルームスープを作ってみました!!」と報告し「濃厚なマッシュルームで美味しく出来ました」と満足げにコメント。食卓の写真を公開し「ロティサリーチキンがなかったのでもも肉を買って、ホットプレートで焼き直し」「パーティーみたいなご飯になりました」と説明した。

最後に「すーちゃんが居るとね〜毎日がパーティー 孫には激甘になるじーちゃん、ばーちゃんの気持ちが今はよく分かります」と愛情たっぷりにつづり、ブログを締めくくった。