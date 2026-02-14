「練習試合、阪神４−７楽天」（１４日、バイトするならエントリー宜野座スタジアム）

阪神は五回に若手の猛攻で４得点を挙げた。しかしその直後の六回に早川が打ち込まれて６失点を喫した。

０−０の五回に試合が動いた。ドラフト２位の谷端（日大）と伏見が四球を選ぶなど１死一、二塁。中川が三遊間を抜ける痛烈な左前適時打を放って先制点を挙げた。さらに中野が右前への適時打を打ち２点目。２者連続四球で追加点を挙げ、続く高寺が中込の１４６キロ速球を捉えて４得点とした。

直後の六回は５番手で早川がマウンドへ。連打と四球で２死満塁のピンチを招いた。変化球が決まりきらずに武藤と代打・佐藤に連続で適時打を浴び、代打・小郷に右翼への逆転３ランを許して６失点とした。

先発の才木は今キャンプ初実戦で１回無失点だった。小深田の初球にはこの日最速の１５４キロを記録。１死一、二塁から黒川に改造中のフォークで空振り三振を奪い、状態の良さを見せつけた。伊原は２回１安打無失点で畠、石黒、富田は１回無安打無失点とアピールした。

「６番・三塁」で先発出場した谷端は１打席目に２死から特大の左飛、七回２死一、二塁にフェンス手前の中飛を放つなど存在感を発揮。高寺、嶋村、元山、中川らも安打を放って活躍を見せた。