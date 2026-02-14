2月13日、バラエティ番組『それSnow Manにやらせてください』（TBS系）が放送された。今回は、ゲストにSnow Manの先輩、DOMOTOの堂本光一が出演。イメチェンした姿を披露し話題となっている。

この日、「出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい」と題し、一見簡単に見えるけど、実際にやってみたら“出来なさそう”なことにひとりずつ挑戦。失敗することなく10人連続で成功を目指すチャレンジ企画の第2弾がオンエアされた。

「今回は、堂本さんとともにオリンピック金メダリストの吉田沙保里さんも初参戦。Snow Manのメンバーらと力を合わせてチャレンジに挑んでいました。Snow Manと堂本さんはバラエティ番組で共演するのは今回が初めてとなります。大先輩との緊張の共演の中、同事務所という強い絆を発揮していました」（テレビ局関係者）

スタジオに登場した堂本は、黒のジャケットにズボンを着用して登場。海外の撮影で不在の目黒蓮のメンバーカラーの衣装を披露した。さらに髪色を“黒”にイメチェンしていた堂本。その姿にファンも反応し、Xには驚く声が多数寄せられていた。

《光一くんって今黒髪なんすか！？？？？何年ぶり？？？？！！》

《光一さん黒髪になったら更に若くなってる！》

《黒髪光一さんまじ王子、王子というかもう帝王の風格》

これまで、金髪がトレードマークとなっていた堂本。そんなイメージを封印し、王子様感が漂う若返り姿にファンも釘付けになっていた。

「堂本さんは1月末にファンクラブ会員に向けて黒髪になったことを報告していました。そのイメチェン後の姿を公で見せたのは同番組が初めてでしょう。これまでにも2022年に少し暗い髪色を披露したこともありましたが、近年は金髪でいることが多かった堂本さん。数年ぶりの黒髪はファンとしても新鮮さを感じた姿だったのでしょう」（芸能ジャーナリスト）

2025年12月末には、所属事務所を通じて結婚を発表した堂本。2026年になり心機一転し、イメチェンとともに新たな1年を駆け抜ける。

「堂本さんは、2月27日公開予定の映画『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』では、声優に初挑戦しました。さらに3月には、主演を務めるミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』の再演が決定しています。2026年も早々から勢いが止まりません」（前出・芸能ジャーナリスト）

47歳にして若返りを見せた堂本。結婚しても、そのアグレッシブな姿は変わらないようだ。