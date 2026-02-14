第５８回青梅マラソン（報知新聞社ほか主催）は１５日、東京・青梅市で３０キロの部に１万２５００人、１０キロの部に４０００人が参加して行われる。レース前日の１４日、住友金属鉱山アリーナ青梅（青梅市総合体育館）で開会式や「ＡＯＳＹＮスペシャルトークショー」が開催された。昨年２月の大阪マラソンで、自己ベスト（２時間２８分５０秒）の５位入賞を果たした松田杏奈（３１）＝三井住友海上＝は、女子３０キロの部に招待選手として参加。翌日に迫ったレースへ「楽しみ。（コンディションは）あまり良くはないが、しっかり走り切れたら」と心待ちにした。

今回が初参戦。この日の午前には車でコースの下見を行った。事前に耳にしていた通り、アップダウンの激しいコースに目が向き「折り返して、後半の２０〜２１キロの間と、ラスト５キロくらいにある上り。下ってから少し上りがあるところがポイントになるかなと思います」とイメージを膨らませた。歴代の優勝選手のタイムを確認すると「私の自己ベストが１時間４６分台。自己ベストの更新も見据えて、４６分以内、５分台を出せたらいいなと思います」と意気込んだ。