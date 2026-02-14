ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーが日本時間１４日に行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が前回の北京大会から２大会連続の銀メダルに輝いた。佐藤駿（エームサービス・明大）は初出場で銅メダルを獲得した。

会場には女子の坂本花織（シスメックス）もかけつけ、メダリストとなった２人を祝福。その様子が日本スケート連盟の公式インスタグラムで公開され、話題となっている。

「Ｈｕｇｓ フィギュアスケート ＃鍵山優真 ＃佐藤駿 ＃坂本花織」と記し、坂本が鍵山とハグするショットや、佐藤をハイタッチで祝福するショットがアップされた。

この投稿には、「かおちゃんがお姉ちゃん飛び越してお母さんに見えてきた」「かおママも２人の息子たちもみんな何て素敵なんでしょう」「花織選手とのハグ感動です」「素敵なチームＪＡＰＡＮ 感動をありがとうございます」「最高の笑顔」「チームの絆サイコーです」「泣ける 女子はこれから頑張って」「次はかおちゃん頑張ってね！」「チームＪＡＰＡＮにとって太陽のような存在のかおちゃん。仲間達の大きなパワーになっていると思います」「次はかおちゃんの番」などのコメントが寄せられた。