日本ハムの新庄剛志監督（５４）が１４日、沖縄・名護での紅白戦でプロ初実戦登板となったドラ１・大川慈英投手（２２）の“超速クイック”を絶賛した。白組の２番手として３回から登板し、清宮幸に左翼線への適時二塁打を浴び、１回２安打１失点のほろ苦デビューとなったが、「僕はランナーいた時のクイック、セット（ポジション）でのボールが好きでしたね。あれ、バッターからしたら打ちづらい感じになるんで。クイックはトップレベルじゃないですか」と、絶賛した。

明大時代はオール救援登板で、リリーフとして、結果を残してきたドラ１右腕。指揮官は「タイミング合わせづらいよ、バッターは。もっと彼はできると思う。ボールはいかなくていいから、クイックだけやってみてって言ったら、多分早送りぐらいのクイックはしてくれると思う。バッターがタイミング早く取ろう、取ろうとしても、間に合わないかなっていうイメージは持ちましたね。あれでシュートとか来たら、もうほんと詰まるバッティングになるんじゃないかなって。ランナーいなくてもランナーいるイメージで投げてもいいんじゃないですか。ピッチングフォームで球種を増やすピッチャーにもなってほしいかなと思います。ロッテのすごいクイックの早い、東妻くんの倍くらいのスピードで投げてほしい」と、思い描いた。