◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東 ▽第２節 町田２―２（ＰＫ４―２）水戸（１４日、Ｇスタ）

町田が２―２からのＰＫ戦の末、Ｊ１初昇格の水戸を下した。規定により勝ち点２を獲得し、開幕から公式戦連勝を３に伸ばした。

前半は点の取り合いとなった。前半３９分、それまで押し込まれていた町田だが、ＣＫの２次攻撃からＦＷ相馬が上げたクロスにＦＷエリキが飛び込んで右足で決めて先制。エリキは百年構想リーグ、開幕から２戦３発となった。

前半４２分、水戸はＤＦ飯田の右クロスから、ＭＦ仙波大志が右足で合わせ同点に追いついた。前半４４分には、水戸がＭＦ加藤の左からのパスをＦＷ鳥海芳樹が左足で決めて逆転に成功した。

だが、前半アディショナルタイム３分、町田ＤＦ昌子源がＣＫを頭で合わせ、２―２の振り出しに戻した。後半は、そのままスコアは動かず、試合はＰＫ戦に突入した。

ＰＫ戦では、ＧＫ谷晃生が水戸の２人目・ＭＦ山下の左足キックをセーブ。４人目・ＭＦ長尾のシュートもセーブ。４人全員が成功した町田が勝った。

町田は１７日にＡＣＬＥ第８節でホームに成都（中国）を迎える。勝ち点１を獲得した水戸は、２２日の千葉戦（Ｋｓスタ）で初勝利を目指す。