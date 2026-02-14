Cocomi、ケータリングで「模範解答」だった親友とのオフショット公開「互いの性格が出てる」「素の表情になってて可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/02/14】俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香夫妻の長女で、音楽家のCocomiが13日、自身のInstagramを更新。親友の元BiSHメンバーで歌手のアイナ・ジ・エンドとの2ショットを公開した。
【写真】24歳キムタク長女、撮影現場で「流石すぎる」親友との2ショット
アイナと「ahamo」のCMで共演中のCocomi。この日は「ahamo撮影舞台裏の写真たち！！」と添えてCMの舞台裏ショットを公開した。ケータリングの写真では「野菜、野菜、野菜！！豪華すぎました。（野菜好きではない私のプレートはチキン、オクラ、トマト、お米）。アイナのプレートは模範解答。流石すぎる」とそれぞれのプレートも披露。「素敵な花束との写真も！」と大きな花束を持った2ショットも見せている。
この投稿には「互いの性格が出てる」「ヘルシーで美味しそう」「素の表情になってて可愛い」「お顔が近くて最高」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
