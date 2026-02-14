第５８回青梅マラソン（報知新聞社ほか主催）は１５日、東京・青梅市で３０キロの部に１万２５００人、１０キロの部に３５００人が参加して行われる。レース前日の１４日、住友金属鉱山アリーナ青梅（青梅市総合体育館）で開会式や「ＡＯＳＹＮスペシャルトークショー」が開催。第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大の原晋監督（５８）がゲストで出席した。青梅マラソンの第１回大会開催日と誕生日が３日違いの原監督は「同い年」でもある市民マラソン大会の先駆けに敬意を示した。

青梅マラソンは「マラソンの普及と強化」を目的に、誰でも参加できる大衆マラソンとして３３７人が参加して、１９６７年３月５日に第１回大会が開催された。原監督の誕生日は１９６７年３月８日。「私は青梅マラソンが生まれた直後に生まれました。その大会にゲストとして呼んでいただき、光栄です。青梅マラソンは市民マラソン大会の先駆けです。ずっと、続いていることが素晴らしい。日本の長距離走の普及と強化に大きく貢献していると思います」と原監督は力説した。

トークショーでは、原監督と、１０キロの部にゲストランナーとして出場する青学大ＯＢの若林宏樹さん（２３）が共演。若林さんは昨年１月の第１０１回箱根駅伝５区で１時間９分１１秒の区間新記録（当時）をマークし、青学大の連覇に貢献。その１か月後の別府大分毎日マラソンで日本歴代７位で初マラソン日本最高＆日本学生記録（いずれも当時）の２時間６分７秒で２位。昨春、青学大卒業を機に競技の第一線から退き、日本生命に入社。現在は市民ランナーとして走ることを楽しんでいる。

若林さんが、１５日の目標タイムについて「１キロ４分〜５分ペースで楽しく走りたいと思います」と話すと、原監督は会場に集まった市民ランナーに「１０キロを４０〜５０分ということです。明日は『若乃神の若林宏樹に勝った』と威張れるチャンスですよ！」と呼びかけ、会場を沸かせた。