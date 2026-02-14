新井恵理那「時短＆割安な上、ハイクオリティ」手作りオランジェットに反響相次ぐ「参考になる」「プロの腕前」
【モデルプレス＝2026/02/14】フリーアナウンサーの新井恵理那が2月13日、自身のInstagramを更新。手作りのバレンタインチョコレートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】36歳美人アナ「プロの腕前」手作りオランジェット
新井は「ラジオで、買おうかな〜とお話していたオランジェットですが、結局、平成女児なもんで、作っちゃいました。笑」とオレンジピールにチョコレートがかかったバレンタインチョコレートを公開。「これなら時短＆割安な上、ハイクオリティ」「2種類のチョコレートを混ぜてテンパリングのしやすさとおいしさのいいとこ取りを試みました」とつづった。また、大量に並べられたオランジェットの写真について「水族館にて ちょっと似てる…？笑」とコメントを続け、水族館のチンアナゴのショットも添えている。
この投稿にファンからは「参考になる」「プロの腕前」「お洒落なのに簡単にできるなんてすごすぎる」「本格的」「もらったら絶対嬉しい！」「チンアナゴに例えるセンス最高」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】36歳美人アナ「プロの腕前」手作りオランジェット
◆新井恵理那「時短＆割安」な手作りバレンタインチョコ
新井は「ラジオで、買おうかな〜とお話していたオランジェットですが、結局、平成女児なもんで、作っちゃいました。笑」とオレンジピールにチョコレートがかかったバレンタインチョコレートを公開。「これなら時短＆割安な上、ハイクオリティ」「2種類のチョコレートを混ぜてテンパリングのしやすさとおいしさのいいとこ取りを試みました」とつづった。また、大量に並べられたオランジェットの写真について「水族館にて ちょっと似てる…？笑」とコメントを続け、水族館のチンアナゴのショットも添えている。
◆新井恵理那の手作りバレンタインが話題
この投稿にファンからは「参考になる」「プロの腕前」「お洒落なのに簡単にできるなんてすごすぎる」「本格的」「もらったら絶対嬉しい！」「チンアナゴに例えるセンス最高」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】