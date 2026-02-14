DJ KOO（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/14】TRFのDJ KOOが、13日放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（深夜24時48分）に出演。「よくLINEでやりとりする」という人気女優を明かした。

◆DJ KOO「よくLINEでやりとりする」女優との交流明かす


芸能界の交友関係について聞かれたDJ KOOは「よくLINEでやりとりするのは北川景子ちゃん」と告白。共演者から驚きの声が上がると「お子さん生まれた時に出産祝いとか送ったりしている」と女優の北川景子との交流を明かしていた。

◆DJ KOO、北川景子と連絡を取ったきっかけを告白


また、最初に北川と連絡を取ったきっかけについて深掘りされると「娘が大好きだったんで舞台挨拶とか行かせて頂いて、そういうところから」と返答。DJ KOOと北川の交友を聞き、お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平は「自慢だったな、今の」とコメントし、笑いを誘った。（modelpress編集部）

情報：TBS

