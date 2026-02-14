元格闘家の魔裟斗の妻でタレントの矢沢心（４４）が、家族ショットを公開した。

矢沢は１４日までに自身のインスタグラムで「結婚して１９年 昨日は結婚記念日でした 家でまったり普通ごはんに子どもたちが花束を準備してくれていました その思いに胸が熱くなりました なんて事ない１日に花が添えられるだけで明るく華やかになりました いい香りで綺麗な花です 出会って２５年あっという間です 皆んなが笑っていることが大事 皆んなが揃（そろ）っていることも大事 周りに感謝 結婚１９年目 出会って２５年 ２０２６年も隣にいれてよかったいつもありがとう」とつづると、夫・魔裟斗との夫婦ショットや息子との２ショットを公開。

この投稿には「かっこいい夫婦〜心ちゃん、魔裟斗くん 結婚２５周年おめでとう」「ほんと素敵なご夫婦で…憧れてます これからも末永くお幸せに」「超理想のカップル」「息子君 かっこいいな」「仲良く隣にいてくれる事に感謝ですね 素敵なお二人におめでとう」などの声が寄せられている。

魔裟斗と矢沢は２００７年２月に結婚。１２年６月に長女、１４年９月に次女、１９年１月に長男が誕生している。長男は２０２２年に人気ブランド「ＧＡＰ」のキャンペーンビジュアルでモデルデビューを飾っている。