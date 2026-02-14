松下洸平「すっごい大河」な集合ショットに反響「徳川家康が並んでる」「道明寺司と花沢類の再会アツい」
【モデルプレス＝2026/02/14】俳優の松下洸平が2月13日、自身のInstagramを更新。豪華俳優とのオフショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】現在の大河で徳川家康を演じているイケメン俳優
松下は「小栗さん出演舞台『いのこりぐみ』観劇しました 上質な会話劇。素晴らしかったなぁ」と東京・IMM THEATERにて上演されている俳優の小栗旬の主演舞台「いのこりぐみ」を鑑賞したことを報告。また「写真、すっごい大河！！」と添えて、小栗の他に嵐の松本潤、俳優の仲野太賀も写真に収まったオフショットも公開。NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』（2022）で小栗が主演の北条義時を演じた他、「どうする家康」（2023）では松本が主演の徳川家康、現在放送中の「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）（2025）では仲野が主演の豊臣小一郎（のちの秀長）、小栗が織田信長、松下が徳川家康を好演している。
この投稿には「豪華すぎる顔ぶれ」「徳川家康が並んでる」「この4人でドラマ作れそう」といった声が多数。また「花より男子」（TBS系）シリーズで道明寺司役だった松本と花沢類役だった小栗が並んでいることから「道明寺司と花沢類の再会アツい」「F4みたい」「大河と花男のコラボ」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
