フィギュアスケート男子フリー

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーが13日（日本時間14日）に行われ、佐藤駿（エームサービス・明大）が銅メダルを獲得した。金はミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）、銀は鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）だった。表彰式での3ショットに思わぬ“笑撃”ポイントが発見され、「もう笑うしかない」などとSNSで話題を呼んでいる。

それは3人がリンク上で集まって撮られた1枚。メダルを掲げ、最高の笑顔でおさまった。メダルとともに、手には大会マスコットでオコジョがモチーフである「ティナ」のぬいぐるみ。シャッターを押した佐藤の“ティナの持ち方”が、じわじわ話題になっている。

佐藤はティナの右足をつかみ、ぶらんと逆さ持ち。鍵山がティナをカメラ目線とし、対照的なのも絶妙な味を出している。

ほほえましく、笑えるシーンにファンが気付き、SNSでは多くのコメントが書き込まれた。

「さとしゅんさん、ティナの持ち方www」

「気付いてしまったら、もう笑うしかない……。ずっとティナ固定に成功し続けてる鍵山選手も、それはそれでちょっと笑えました。持ち方のコツ、もうバッチリ」

「さとしゅん、そんなあなたも大好きです。佐藤駿くんおめでとう」

「既視感…（笑）」

「ティナ、狩られてるやんwww」

「しゅんくん、その持ち方はあかんwww花織に怒られるで？www」

「逆さ吊り」

まさかの“ぶらーんティナ”に笑いが広がった。



（THE ANSWER編集部）