お笑いコンビ・コットンのきょんの妻でタレント・まつきりなが13日、自身のインスタグラムを更新。同日に29歳の誕生日を迎えたことを報告した。



【写真】グラスを手に29歳誕生日 ホントにママとは思えな～い

まつきは西野カナの「29」をチョイスし、「本日29になりました いつも気にかけてくださる周りの方々に感謝します！」と記し、黒のホルターネックのキャミソール姿でチェアに腰かけ、グラスを顔の前にかざしたショットを投稿した。



ほかにも、浜辺でピースサインをする姿、昨年11月に誕生したことを発表した第1子男児を抱っこする日常の様子もアップした。さらに「3月のバースデーイベント、会いに来てくださる方に 本当に産んだ?ママ感ない!と言ってもらえるように頑張ります!!!!!!!!(目標)」と決意とともにイベントを告知。



フォロワーからは「同じママとは思えんくらい綺麗」「すでに本当に産んだの!?って思うくらい」「いつまでも素敵で憧れな存在でいてください」「最強ママファイトです!」「こんな女性こんな母になりたい」「幸せ溢れる1年になりますように」などと祝福のコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）