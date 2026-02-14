◇明治安田J1百年構想リーグ第2節 町田2―2（PK4―2）水戸（2026年2月14日 町田GIONスタジアム）

サッカー日本代表の森保一監督（57）が14日、イングランド・プレミアリーグで左足を負傷したリバプールの日本代表MF遠藤航（33）について言及した。

町田―水戸戦を視察後、試合会場で取材対応し「（詳細は）入っていないです。精密検査をするということで、それから連絡が入っていないので、詳しいことはここではお話できないが、長期離脱することは映像を見ていても分かると思う」と沈痛な表情。南野に続いて経験のある選手の負傷に「ケガは本当に選手自身が一番痛いと思うし、私自身も悲しく、つらいこと」と話し「W杯で注目度が上がっているのでケガがよりフォーカスされているけど、毎回の活動でもケガのある中でベストを尽くして戦ってきた。選手たちには早く治ってもらいたいという願いを持ちながら、今いる選手たちで戦っていければ。ピンチかもしれないけど、ピンチをチャンスにこれまでも変えて来られたと思う」と、気丈に前を向いた。

遠藤は今季リーグ戦初先発となった11日のサンダーランド戦の後半17分の守備で左足を強くひねり、担架で運ばれて途中交代。リバプールのスロット監督は13日の会見で「足のケガ。まだいくつか検査しなければならないが、かなり長い間離脱することは明らか」と話していた。

近年の森保ジャパンでは主将を担ってきた中盤の要。精神的支柱としての存在感も絶大で、今後の回復状態を注視していくことになりそうだ。