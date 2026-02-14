女優の鳴海唯が１４日、ＮＨＫ「土スタ」に生出演。「私はちょっとＭなのか…」と共演女優からの塩対応を楽しんでいると告白した。

鳴海は、放送中の同局のドラマ「テミスの不確かな法廷」で共演している元乃木坂４６で女優の齋藤飛鳥とゲスト出演した。

ＶＴＲで同じく共演の女優・市川実日子が登場すると、現場での３人の会話について明かした。市川は「（鳴海が）『これ、かわいくないですか？』って、バッグに付けたキーホルダー見せてくれたんですよ。で、私が『あぁ…うん』って。『飛鳥ちゃん、どう？』って言ったら。『あ…はい…』。飛鳥ちゃんほんと正直な反応（笑）。それを明るく鳴海さんが返してくれるから…私も飛鳥ちゃんも『うんぅんぅん…』ってできるっていう、３人のおもしろい形でした」と、齋藤と２人で、鳴海をイジるやり取りを再現していた。

スタジオでＭＣの近藤春菜が「ちょっと関係性が見えましたけど。鳴海さんには、市川さんも齋藤さんも塩対応？」と笑うと、齋藤は「塩対応ってわけじゃないですけど…。ちょっとやっぱり、何だろうな（笑）」と言葉を選んでいると、近藤が「天然？天然？」と質問。齋藤はうなずきながら「そういうところがあって、それが可愛いんですけど」とフォローしつつも明かした。

「ショックでした？」との近藤の問いかけに、鳴海は「私はちょっとＭなのか…」とぶっちゃけるとスタジオは爆笑。「実日子さんと飛鳥ちゃんの塩対応がもう大好きで。欲しがっちゃう。何にも悲しくなくて、むしろ、楽しい時間をありがとうございますって」とあっけらかんと笑った。

「尊い時間をありがとうござます、という気持ちなんですね？」と笑う近藤に、鳴海は「もっと辛らつにきていただいて大丈夫ってぐらい、楽しかった」と笑い飛ばしていた。