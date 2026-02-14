»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×´Á»ú¤Î¡ÖÄá¡×Àµ¤·¤¯½ñ¤¥É¥ä´é¡¡¼çÂê²Î¤Ï¡ÉËÜ²È¡É¤«¤éÀä»¿
M!LK»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡Ê24¡Ë¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÄ¶ÆÃµÞüâ¾¾¥¢¥í¥Ï¡Ê25¡Ë¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é±Ç²è¡Ö½ã°¦¾åÅù¡ª¡×¡ÊÈ¬½Å³ßÉ÷²í´ÆÆÄ¡Ë¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¹Èºù¹â¹»¤Î¥ä¥ó¥¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¡¢µµ°æ±ß¡Êüâ¾¾¡Ë¤È¡¢Å¨¹»¤ÎÇò´ä¹â¹»¤Î¥È¥Ã¥×¡¢º´Æ£ÈþÄá¡Ê»³Ãæ¡Ë¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê»×¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦BLºîÉÊ¡£±ß¤ÎÁÄÊì¤¬±Ä¤àÂÌ²Û»Ò²°¤Î2³¬¤ËÈþÄá¤¬Æþµï¤·¡¢¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤Ê¤¬¤é2¿Í¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤Å¤¡¢±ß¤Î±£¤µ¤ì¤¿²áµî¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Î¤³¤ÎÆü¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ÏµðÂç¤Ê¡È½ã°¦¡É¥±¡¼¥¤¬ÅÐ¾ì¡£¥±¡¼¥¤Ëº¹¤·¹þ¤à¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ï¡ÖÄáµµ¡¡LOVE 2000¡×¤È¡¢üâ¾¾¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÄá¡¡and¡¡µµ¡×¤È¤·¤Æ²Î¾§¤·¤¿Æ±ºî¤Î¼çÂê²Î¤Ç¡¢hitomi¡Ê50¡Ë¤Î¥«¥Ð¡¼¶Ê¡ÖLOVE 2000¡×¤ò¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡£
Á°¡¹Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÄá¡×¤Î»ú¤òÀµ¤·¤¯½ñ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤Ë¡ÖÄá¡×¤Î»ú¤ò½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥É¥ä´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¸¶¶Ê¤ò²Î¤¦hitomi¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£hitomi¤«¤é²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¡Ö¡Ê2¿Í¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡Ë»ä¤ÎPV¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬»÷¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤ÏÊ¿À®¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¸«»ö¤ËÎáÏÂÈÇ¡ØLOVE 2000¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃËÀ¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¿·Á¯¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£
»³Ãæ¤Ï¶²¤ìÂ¿¤½¤¦¤Ë²¿ÅÙ¤â¤ª¼µ·¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡ØLOVE 2000¡Ù¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢2¿Í¤ÇÂÎ¸½¤Ç¤¤ë¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´°À®¤·¤¿¤È¤¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ½Ð¤»¤ë¤È»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£