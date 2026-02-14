英国の「ミニ」に対抗して生まれた「コルティナ」

2026年2月6日、「ミラノ・コルティナ冬季オリンピック」が開幕しました。開催地はイタリアの2都市、ミラノとコルティナダンペッツォ（以下、コルティナ）であり、コルティナでは1956年以来、2度目のオリンピック開催となりました。

【元祖“羊の皮を被った狼”！】これがクルマ界の「コルティナ」です（写真で見る）

現地ではスキーリゾートして有名なコルティナですが、実はクルマの世界にも「コルティナ」の地名からネーミングされたモデルが存在します。それが、フォードの英国法人が1962年に発売した「フォード・コルティナ」というモデルです。

初代コルティナは、英国で当時ヒットしていた小型車「ミニ」（1959年発売）に対抗するために開発されたコンパクトなセダンです。古典的なものの手堅い設計を採用していたため価格も安く、庶民から法人ユーザーまで幅広い支持を受けました。

また、初期のコルティナで最も有名なモデルと言えるのが、発売翌年に追加設定されたスポーツモデル「コルティナ・ロータス」でしょう。

このモデルは名前の通り、当時「F1世界選手権」で躍進していたスポーツカーメーカー「ロータス」がチューニングを担当した1台。もともと小型軽量だったコルティナのボディには、車格に対して大型な排気量1558cc、最高出力106psというハイパワーなDOHCエンジンが搭載され、ヨーロッパを中心にレースでも大活躍しました。

こうしてコルティナ・ロータスは、「小さな車体に大型なハイパワーエンジンを積む」という、今日では定石となったスポーツカーの開発手法を確立。世界中のメーカーに影響を与え、日本においては当時のプリンス「スカイラインGT」（1964年発売）や、その後の日産「スカイラインGT-R」（1969年発売）の手本にもなった1台とされています。

なお、コルティナ・ロータスは2代目をもって廃止されており、コルティナ自体も1982年、後継のフォード「シエラ」と入れ替わりで生産終了となりました。しかし、このシエラは「グループA」の愛称で人気を博した「全日本ツーリングカー選手権」を席巻。7代目スカイライン（R31型）や8代目スカイラインGT-R（R32型）とも激戦を繰り広げています。