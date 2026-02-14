犬が低い姿勢で歩く理由

1.不安や恐怖を感じている

犬が低い姿勢で歩くのは、不安や恐怖を感じているからです。

動物病院の待合室にいた犬が呼ばれて診察室に入っていくとき、低い姿勢で歩くのを見たことはありませんか？「何をされるんだろう…」と、不安や恐怖の気持ちでいっぱいなときの犬の姿勢です。

知らない人や犬を目の前にしたとき、初めて訪れた場所にいるとき、不安や恐怖を感じた犬は低い体勢で歩き、自分の存在を小さく見せようとすることがあります。

「敵意はありません」「危害を加えないでください」というサインを出しているのです。

2.怒っている飼い主への反省の気持ちがある

犬が低い姿勢で歩くのは、怒っている飼い主への反省の気持ちがあるからです。

イタズラや粗相がバレてしまったとき、「ダメでしょう！」と怒っている飼い主の姿を見て申し訳なく思い、反省の気持ちを表現するため、低い姿勢で歩きながら近づいてくることがあります。

低い姿勢で歩きながらそっと飼い主のそばを離れようとすることもあります。あまりにも厳しく叱りつけてしまったことが原因かもしれません。

怒っている相手を目の前にしたとき、体を小さくし、自分の存在を小さく見せ、「相手のことを刺激しないようにしよう」と考えているとき、犬は低い姿勢で歩くことがあるのです。

3.狩りを疑似体験して遊んでいる

狩りを疑似体験して遊んでいるとき、犬が低い姿勢で歩くことがあります。

飼い主と共に狩りをして暮らしていた歴史のある犬は、今もその名残として、狩りの疑似体験のような遊びをすることが好きです。

何かを獲物として捉え、低い体勢で歩きながら近づき、捕えようと考えているのです。犬の視力は0.1~0.3程度ですが、動体視力に優れているため、遠くで動く何者かを捉えているのでしょう。

ときには、飼い主のことを獲物として捉え、低い姿勢でゆっくりと近づくように歩き、突然ガバッと飛びかかってくることがあります。

大人の飼い主であれば気づかないふりをして遊んであげているのではないでしょうか。

4.体調不良や痛みを感じている

体調不良や痛みを感じているとき、犬が低い姿勢で歩くことがあります。

とくにお腹に痛みがあるとき、お腹を床にぴったりとくっつけるようにして休んでいることがあります。

トイレに行きたくなったり、お水を飲みに行きたくなったりしたとき、普通の体勢ではお腹が痛むため、体を丸めたような低い姿勢で歩くことがあります。

犬が低い姿勢で歩くときの危険な症状

犬が低い姿勢で歩いている途中で歩かなくなってしまったとき、痛みから動くことができなくなってしまったのでは…と考えることができます。

抱っこしようとすると、痛がって甲高い鳴き声を上げてしまうかもしれません。早急に動物病院へ連れて行きましょう。

また、低い姿勢で歩く犬の体が小刻みに震えているときも、体のどこかに痛みを感じているというサインです。

下痢や嘔吐の症状はありませんか？食欲不振が続いていませんか？元気そうにしていても、下痢や嘔吐の症状が1回でもあるときは動物病院で診てもらいましょう。

まとめ

犬が低い姿勢で歩く理由を4つ解説しました。

不安や恐怖を感じている 怒っている飼い主への反省の気持ちがある 狩りを疑似体験して遊んでいる 体調不良や痛みを感じている

犬が低い姿勢で歩くことは決して珍しいことではありませんが、犬が自分の状況や感情を相手に伝えるための大切なサインのひとつです。

肉体的な理由もあれば、精神的な理由もありますし、狩りの疑似体験を楽しんでいるときもあります。

愛犬の歩くときの姿勢や歩き方に違和感があるな…と心配されるときは、1日の過ごし方や様子をよく観察しつつ、異常を感じたときは早めに動物病院で診てもらいましょう。

(獣医師監修：葛野宗)