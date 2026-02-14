繁殖引退犬をお家に迎えて愛情を注ぎ続けたら、少しずつ人間や外の世界への恐怖を克服してくれて…？素敵な変化と4年後の姿が感動を呼び、投稿は記事執筆時点で6万6000回再生を突破しています。

【動画：人を怖がり触れることもできなかった繁殖引退犬→4年間愛情を注ぎ続けたら…涙が止まらない『現在の姿』】

人間と外の世界を怖がっていた繁殖引退犬

Instagramアカウント「erinamys5464」に投稿されたのは、保護犬の「リリー」ちゃんが飼い主さんのお家に迎えられてからの4年間の軌跡です。

リリーちゃんは繁殖犬を引退するまでずっとケージの中にいて、人に愛される喜びも外の世界も知らずに生きてきました。お迎え当時は毛並みが悪くて汚れも目立っており、暗い表情をしていたそう。また人間や外の世界を怖がっていたため、飼い主さんはなかなか触れることができず、初めて外に出た時には隠れてしまったといいます。

お迎え後の素敵な変化

そんなリリーちゃんも先住犬の「アロン」くんと「ロビン」くんには心を開き、じゃれ合って遊んだりくっついてお昼寝したりするほど仲良くなったとか。

2匹がそばにいてくれるおかげで新しい生活や外にも慣れ、苦手だったお散歩も大好きに。遊んだりお散歩したりしている時の楽しそうな姿は、お迎え当時とは別犬のようです…！また毛並みや涙やけも改善され、どんどん美しくなっていったとか。

飼い主さんとリリーちゃんの関係も、少しずつ変わっていきました。毎日大切にお世話するだけでなく、リリーちゃんをお買い物や旅行にも連れていったという飼い主さん。すると一緒に色々な経験をするうちに絆が深まり、リリーちゃんは自分から飼い主さんのそばにきて甘えてくれるようになったそう。

4年後の幸せそうな姿に感動

リリーちゃんの生まれた日はわからないので、飼い主さんは家族になって第二の犬生をスタートさせた日を誕生日と決め、うちの子記念日とかねて毎年お祝いしているそうです。

お家に迎えられて4回目のお誕生日も、大好きな家族とご馳走とケーキとプレゼントに囲まれて過ごしたリリーちゃん。たくさん愛されて幸せになった姿は、多くの人に感動を与えてくれることとなりました。

この投稿には「素敵な家族に出会えて本当に良かったね」「お顔もとっても優しくなったね」「嬉しくて涙が出ます」「これからも幸せな日々が続きますように」といったコメントが寄せられています。

リリーちゃん＆アロンくん＆ロビンくんの仲良しで可愛い姿や愛にあふれた日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「erinamys5464」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「erinamys5464」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。