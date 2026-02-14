【五輪】スノボ男子HP・平野選手けがに負けず7位健闘「精一杯な気持ちはみせられた」
ミラノ・コルティナオリンピック、スノーボード男子ハーフパイプ決勝。ケガを抱えながら出場した平野歩夢選手は７位と健闘し「精一杯な気持ちはみせられた」と語りました。
決勝の舞台に立った村上市出身の平野歩夢選手。
先月、複数箇所を骨折したばかりでけがを押しての出場です。
地元、村上市には雄姿を見届けようと多くの人が駆け付けました。
ただ、得点は伸びず７位。連覇は逃しましたが王者の意地をみせました。
＜平野歩夢選手＞
「いままで歩んできたものっていうのはむだなものじゃないと思う」
「精一杯な気持ちは滑りでみせれたと思うので周りの人には感謝しきれない」
妙高市の専門学校に通う山田琉聖選手も決勝に出場。
学校の同級生やコーチが妙高市からエールを送ります。
初出場ながら堂々とした滑りで１本目から９２テン００と高得点をたたき出します。
独創性の光る滑りで銅メダルを獲得。今大会、県勢初の表彰台に上がりました。
＜山田琉聖選手＞
「（メダルは）やっぱり重たいですね。オリンピック出場も４番手でギリギリだったんですけど、その中でちゃんと結果出せたというのはすごいよかったと思う」
輝きを放った平野選手に、銅メダルをつかんだ山田選手。新潟が熱く盛り上がりました。